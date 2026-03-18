جولة تفقدية في العقبة لتعزيز جاهزية الأسواق

الوكيل الإخباري- نفذ رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، جولة تفقدية شملت عددا من الأسواق التجارية في مدينة العقبة، بمشاركة نائب مدير شرطة العقبة ونائب مدير درك العقبة والمدراء المعنيين من الجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة.

وهدفت الجولة إلى الوقوف على جاهزية الأسواق واستعدادها لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال فترة العيد، والتأكد من توفر السلع الأساسية والمواد التموينية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وحماية المستهلك.



واطلع المجالي والعوايشة، خلال الجولة، على واقع الحركة التجارية، واستمعا إلى ملاحظات أصحاب المحال والتجار، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر السلع أو استقرارها.



وأكد المجالي حرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تكثيف الجهود الرقابية والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان بيئة تسوق آمنة ومريحة، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، شدد العوايشة على أهمية التزام التجار بالأنظمة والتعليمات، داعيا إلى التعاون مع الجهات الرقابية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم العيد، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في تسهيل حركة المرور والنقل، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وشملت الجولة متابعة إجراءات السلامة العامة داخل الأسواق، ومدى الالتزام بالشروط الصحية، إضافة إلى التأكد من جاهزية المرافق الخدمية لاستقبال الأعداد المتزايدة من المتسوقين مع اقتراب عيد الفطر.