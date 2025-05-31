جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين

وتقدم المحامي يحيى أبو عبود في نتائج الجولة الأولى بحصوله على 3414 صوتًا، وحل المحامي رامي الشواورة في المركز الثاني وحصل على 2172 صوتًا، وحل المحامي خلدون النسور في المركز الثالث وحصل على 1834 صوتًا، وحل المحامي أشرف الزعبي في المركز الرابع وحصل على 1338 صوتًا، وحل في المركز الخامس المحامي داود أبو الحمص وحصل على 33 صوتًا، وحل في المركز السادس المحامية رنا التل وحصلت على 16 صوتًا، وحل في المركز السابع المحامي فارس اخو رشيدة وحصل على 7 أصوات.
ووفقًا للعرف النقابي يتنافس على مركز النقيب في الجولة الثانية الحاصلين على الترتيب الأول والثاني في الجولة الأولى، وهما المحامي يحيى أبو عبود والمحامي رامي الشواورة.
وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات 10044محاميًا ومحامية.
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