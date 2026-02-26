الخميس 2026-02-26 01:35 ص

جولة رقابية في لواء الرمثا على محلات سهل حوران

الرمثا
الرمثا
 
الخميس، 26-02-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-    نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرمثا، برئاسة مساعد متصرف اللواء الدكتور محمد بني عطا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت عدداً من المحلات التجارية ضمن منطقة بلدية سهل حوران، في إطار الحملات الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والتجارية.

وأكد بني عطا، خلال الجولة، ضرورة التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والوقائية والاحترازية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات والمواد الغذائية المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن صحة وسلامة المستهلك تمثل أولوية قصوى.

 
 


