جولة رقابية في لواء الرمثا على محلات سهل حوران

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرمثا، برئاسة مساعد متصرف اللواء الدكتور محمد بني عطا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت عدداً من المحلات التجارية ضمن منطقة بلدية سهل حوران، في إطار الحملات الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والتجارية.

