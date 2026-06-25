الخميس 2026-06-25 06:36 ص

جولة مفاجئة للفراية في جسر الملك حسين للاطلاع على الإجراءات

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
 
الخميس، 25-06-2026 06:23 ص
الوكيل الإخباري-   يجري وزير الداخلية مازن الفراية في هذه الأثناء زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين.اضافة اعلان


وتأتي الزيارة للاطلاع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة في الموقع.
 
 


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وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية جولة مفاجئة للفراية في جسر الملك حسين للاطلاع على الإجراءات

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