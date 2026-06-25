جولة مفاجئة للفراية في جسر الملك حسين للاطلاع على الإجراءات

06:23 ص

الوكيل الإخباري- يجري وزير الداخلية مازن الفراية في هذه الأثناء زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين. اضافة اعلان





وتأتي الزيارة للاطلاع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة في الموقع.









