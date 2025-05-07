جولة ميدانية في أم صيحون بالبترا لرصد الاحتياجات وتعزيز مستوى الخدمات

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، ومحافظ معان، رئيس المجلس الأمني في المحافظة، حسن الجبور، اليوم الأربعاء، على مستوى الخدمات المقدمة في منطقة أم صيحون، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الخدمية والتعليمية.

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