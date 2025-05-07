الأربعاء 2025-05-07 04:43 م
 

جولة ميدانية في أم صيحون بالبترا لرصد الاحتياجات وتعزيز مستوى الخدمات

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الأربعاء، 07-05-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-    اطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، ومحافظ معان، رئيس المجلس الأمني في المحافظة، حسن الجبور، اليوم الأربعاء، على مستوى الخدمات المقدمة في منطقة أم صيحون، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الخدمية والتعليمية.

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وشارك بالجولة أعضاء من مجلس محافظة معان، ومفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة، المهندس يزن المحادين، ومدير تربية لواء البترا، الدكتور عماد السفاسفة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية.

 
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