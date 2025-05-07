جولة ميدانية في أم صيحون بالبترا لرصد الاحتياجات وتعزيز مستوى الخدمات

وشارك بالجولة أعضاء من مجلس محافظة معان، ومفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة، المهندس يزن المحادين، ومدير تربية لواء البترا، الدكتور عماد السفاسفة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية.
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