جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

الوكيل الإخباري- قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية "جيدكو" بالوكالة، دانا الزعبي، إن المؤسسة واصلت خلال العام الماضي دورها المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دعم مالي وفني مباشر لنحو 206 مشروعات بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6.28 مليون دينار أردني، ضمن حزمة برامج تنموية تهدف إلى تعزيز النمو ورفع تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اضافة اعلان



وأوضحت الزعبي في بيان اليوم الأحد، أن هذا الدعم نُفذ عبر 6 برامج رئيسية: جولتين لبرنامجي: "اعمل مشروعك"، "تطوير" وجولة لدعم الصناعات الهندسية وحلول التكنولوجيا، وجولة ثانية لبرنامج" تحديث الصناعة"، الى جانب استكمال متابعة المشروعات ضمن برنامجي "استشارة" و"تصديرك على حسابنا"، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق برنامج "دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية" وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأكدت أن برامج الدعم شملت جميع محافظات ومناطق المملكة ولمختلف القطاعات الاقتصادية، يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، مبينة أن قيمة الدعم تختلف وفقاً لطبيعة كل برنامج والفئة المستهدفة.



و نفذت "جيدكو" العام الماضي برامجها بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية، من خلال اتفاقيات شراكة وتمويل ومذكرات تفاهم، من بينها صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد المزارعين الأردنيين، والمركز الجغرافي الملكي، إضافة إلى شراكات إقليمية ودولية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق تطوير ريادة الأعمال "دامو" في كازاخستان، ومركز تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان.



وأشارت الزعبي إلى التعاون مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي لتنفيذ برنامج صندوق دعم النساء المصدّرات في الاقتصاد الرقمي (WEIDE)، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، من خلال دعم مالي مباشر وفني بقيمة تبلغ حوالي مليون ونصف دولار.



وفيما يتعلق بالبرامج التنموية طويلة الأمد، بينت الزعبي أنه تمت الموافقة على تمويل المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، في كانون الأول 2025، من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تصل الى نحو 30 مليون دولار خلال 6 أعوام.



وأوضحت الزعبي أن "جيدكو" تؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الرؤية، عبر دعم الريادة والابتكار، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل لدى الشباب الأردني، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا، لا سيما في المحافظات والمناطق الريفية، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والاستدامة.