حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

وفي حادث آخر، وقع تصادم مروري على شارع الـ100 مقابل كازية شريم، نتج عنه 7 إصابات بحالة عامة "حسنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التوتنجي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور خاصة في مناطق المطبات والانحناءات، تفاديًا لوقوع الحوادث والإصابات.
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