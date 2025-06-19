الخميس 2025-06-19 08:55 ص
 

حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم، أمس الأربعاء، على الطريق الصحراوي وتحديدًا في منطقة مطبات ضبعة باتجاه العاصمة عمان، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي لتلقي العلاج اللازم.اضافة اعلان


وفي حادث آخر، وقع تصادم مروري على شارع الـ100 مقابل كازية شريم، نتج عنه 7 إصابات بحالة عامة "حسنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التوتنجي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور خاصة في مناطق المطبات والانحناءات، تفاديًا لوقوع الحوادث والإصابات. 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الوفيات وفيات الخميس 19-6-2025

تعبيرية

أخبار محلية حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

ارشيفية

فلسطين مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت في الضفة

ل

خاص بالوكيل صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة

الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله

نعـي فـاضل الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

صواريخ إيرانية فوق الأراضي المحتلة

عربي ودولي قصف إيراني يستهدف مستشفى في جنوب إسرائيل وسط تصعيد غير مسبوق

ا

عربي ودولي إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية

تعبيرية

عربي ودولي إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ على إسرائيل خلال 48 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة