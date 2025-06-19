حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم، أمس الأربعاء، على الطريق الصحراوي وتحديدًا في منطقة مطبات ضبعة باتجاه العاصمة عمان، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي لتلقي العلاج اللازم. اضافة اعلان





وفي حادث آخر، وقع تصادم مروري على شارع الـ100 مقابل كازية شريم، نتج عنه 7 إصابات بحالة عامة "حسنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التوتنجي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.



ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور خاصة في مناطق المطبات والانحناءات، تفاديًا لوقوع الحوادث والإصابات.