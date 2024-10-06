حادث أليم يودي بحياة الشاب أسامة المساعيد

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب أسامة المساعيد عن عمر يناهز الـ 22 عاماً اثر حادث سير مؤسف في المفرق .



وقال محمد المساعيد صديق المتوفي لـ "الوكيل الأخباري" ان صديقه المقرب أسامة توفي اثر حادث سير مفجع يوم الجمعة في منطقة المكيفتة / قضاء دير الكهف فيما أصيب 2 آخرين .



ونعى اقارب ونشطاء مواقع التواصل الشاب الراحل بكلمات مؤثرة واصفين صفاته الحميدة وطيب اثره .



تم دفن الشاب الراحل أسامة وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه المفرق

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