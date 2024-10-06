 
الأحد 2024-10-06 12:45 م
 

حادث أليم يودي بحياة الشاب أسامة المساعيد

الشاب الراحل أسامة المساعيد
الشاب الراحل أسامة المساعيد
الأحد، 06-10-2024 12:26 م

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب أسامة المساعيد عن عمر يناهز الـ 22 عاماً اثر حادث سير مؤسف في المفرق .

وقال محمد المساعيد صديق المتوفي لـ "الوكيل الأخباري"  ان صديقه المقرب أسامة توفي اثر حادث سير مفجع يوم الجمعة في منطقة المكيفتة / قضاء دير الكهف  فيما أصيب 2 آخرين .
 
ونعى اقارب ونشطاء مواقع التواصل الشاب الراحل بكلمات مؤثرة واصفين صفاته الحميدة وطيب اثره .

تم دفن الشاب الراحل أسامة وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه المفرق

اضافة اعلان

 

Image1_1020246122336788575390.jpg

Image1_1020246122347982051533.jpg

Image1_102024612249208909318.jpg

Image1_1020246122419292520993.jpg

Image1_1020246122428153220589.jpg

 

 
gnews

أحدث الأخبار

لحظة قيام الصحفي بحرق نفسه أمام البيت الأبيض

عربي ودولي صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية شركة رؤية عمّان تطلق مبادرة تأهيل وتطوير الحدائق العامة

الشاب الراحل أسامة المساعيد

أخبار محلية حادث أليم يودي بحياة الشاب أسامة المساعيد

أرشيفية

أخبار محلية قمة أردنية إسبانية في قصر الحسينية

تعبيرية

فلسطين القسام: نخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في شمال غزة

جانب من المداهمة

عربي ودولي الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين

تعبيرية

طب وصحة هل الزيتون يخفض نسبة السكر في الدم؟

مستوطنين في باحات الأقصى

فلسطين تحت حماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



 


الأكثر مشاهدة





عاجل