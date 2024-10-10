حادث أليم يودي بحياة طالب طب أردني بالزقازيق المصرية

الوكيل الإخباري- توفي طالب الطب الأردني في جامعة الزقازيق المصرية أحمد البدوي اثر حادث سير أليم .



ونعى عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور أحمد عناني الطالب الراحل في منشور عبر حسابه على فيسبوك :"بمزيد من الحزن والاسى انعى الطالب أحمد تامر محمد جبر البدوي، الأردني الجنسية والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية الذي توفاه الله في حادث اليم"



كما نعى اتحاد الطلاب لكلية الطب البشري في جامعة الزقازيق زميلهم الراحل وعددًا من زملائه في الأردن.



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