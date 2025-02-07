حادث انقلاب لصهريج "نضح" في عمان

واضافت ادارة السير لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث أضرار مادية بالمركبة فقط دون اصابات ، و تم تعليل سبب الحادث مخالفة عدم أخذ إحتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة من قبل سائق المركبة.
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