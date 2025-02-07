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حادث انقلاب لصهريج "نضح" في عمان

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الجمعة، 07-02-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   وقع مساء هذا اليوم الجمعة  حادث انقلاب لصهريج نضح في ضاحية الرشيد تحديداً نزول الجاذبية  وفقا لما افادت ادارة السير 

واضافت ادارة السير لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث  أضرار مادية بالمركبة فقط دون  اصابات ، و تم تعليل سبب الحادث مخالفة عدم أخذ إحتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة من قبل سائق المركبة.

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