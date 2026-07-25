السبت 2026-07-25 06:45 م

حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة

حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة
حادث تدهور مركبة على طريق وادي عربة
 
السبت، 25-07-2026 05:35 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة على طريق وادي عربة ما بعد مزارع الغمر باتجاه عمان.

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وبينت الدوريات الخارجية ان كوادرها بالموقع للدلالة والإرشاد

 
 


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