حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء

وتسبّب الحادث بإعاقة واضحة لحركة السير على كلا المسربين، حيث تعمل كوادر الدوريات الخارجية على تنظيم الحركة المرورية وتمرير المركبات عبر كتف الطريق، مع استمرار وجود إعاقة جزئية للمسرب الأيسر.
وأكدت الدوريات الخارجية أن مجموعاتها تنتشر في الموقع للدلالة والإرشاد، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، والالتزام التام بتعليمات رجال الدوريات حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون تستعد لحزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية
-
الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي
-
الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم
-
عاجل الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري
-
ذكرى ميلاد الحسين .. محطة وفاء لاستذكار قائد استثنائي
-
تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين
-
الملك يلتقي اليوم الرئيس السنغافوري
-
السفير البلجيكي: الأردن منارة استقرار وشريك لا غنى عنه في المنطقة