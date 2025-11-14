حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء

11:38 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم مع حادث لتريلا مسبعة وقع على طريق المفرق – الزرقاء، وتحديدًا في منطقة نزول ثغرة الجب باتجاه الزرقاء، دون تسجيل أي إصابات جرّاء الحادث.





وتسبّب الحادث بإعاقة واضحة لحركة السير على كلا المسربين، حيث تعمل كوادر الدوريات الخارجية على تنظيم الحركة المرورية وتمرير المركبات عبر كتف الطريق، مع استمرار وجود إعاقة جزئية للمسرب الأيسر.



وأكدت الدوريات الخارجية أن مجموعاتها تنتشر في الموقع للدلالة والإرشاد، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، والالتزام التام بتعليمات رجال الدوريات حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.





