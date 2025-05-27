الثلاثاء 2025-05-27 09:43 ص
 

حادث تصادم بين باص مدرسة وخلاط اسمنت في أبو نصير .. تفاصيل

من موقع الحادث
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 27-05-2025 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت إدارة السير عن سبب الأثر والازدحام المروري في منطقة أبو نصير باتجاه الجبيهة ، حيث وقع حادث تصادم بين باص مدرسة وبين خلاط اسمنت ، ما أدى إلى انقلاب خلاط الاسمنت على جانبه وإصابة سائق الباص بإصابة متوسطة .اضافة اعلان


وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري بأن باص المدرسة كان فارغاً من الطلبة الحمدلله ، حيث اقتصر الحادث على إصابة السائق بإصابة متوسطة ، متمنية الشفاء العاجل للمصاب .

وأكدت تواجد كوادرها في موقع الحادث للتعامل مع الأثر المروري الذي خلّفه انسكاب حمولة خلاط الاسمنت 
 
gnews

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