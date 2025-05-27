حادث تصادم بين باص مدرسة وخلاط اسمنت في أبو نصير .. تفاصيل

08:30 ص

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الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن سبب الأثر والازدحام المروري في منطقة أبو نصير باتجاه الجبيهة ، حيث وقع حادث تصادم بين باص مدرسة وبين خلاط اسمنت ، ما أدى إلى انقلاب خلاط الاسمنت على جانبه وإصابة سائق الباص بإصابة متوسطة . اضافة اعلان





وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري بأن باص المدرسة كان فارغاً من الطلبة الحمدلله ، حيث اقتصر الحادث على إصابة السائق بإصابة متوسطة ، متمنية الشفاء العاجل للمصاب .



وأكدت تواجد كوادرها في موقع الحادث للتعامل مع الأثر المروري الذي خلّفه انسكاب حمولة خلاط الاسمنت