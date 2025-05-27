حادث تصادم بين باص مدرسة وخلاط اسمنت في أبو نصير .. تفاصيل

وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري بأن باص المدرسة كان فارغاً من الطلبة الحمدلله ، حيث اقتصر الحادث على إصابة السائق بإصابة متوسطة ، متمنية الشفاء العاجل للمصاب .
وأكدت تواجد كوادرها في موقع الحادث للتعامل مع الأثر المروري الذي خلّفه انسكاب حمولة خلاط الاسمنت
-
أخبار متعلقة
-
عين على القدس يسلط الضوء على مشاريع الإعمار الهاشمية في الأقصى
-
وفاة وعدد من الإصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
-
المومني: احتفالات الاستقلال رسمت لوحة وطنية من الفخر والعزة
-
ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة .. وفرصة لضبط القبلة بدون بوصلة
-
معرض وظيفي ضخم في الجامعة الأردنية الثلاثاء
-
23 مليون محاولة دخول إلى منصة الاتحاد خلال يومين لشراء تذاكر مباراة الأردن والعراق
-
وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين شحن على طريق الموقر
-
نحو 300 ألف برميل ورادات الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي