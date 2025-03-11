حادث تصادم بين عدد من المركبات في أبو علندا

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين عدد من المركبات في منطقة أبو علندا، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات واقتصر الحادث على اضرار مادية فقط وفق مصدر أمني.

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