09:15 ص

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الوكيل الإخباري- قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وجميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية. اضافة اعلان





وبيّن أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على الطريق الصحراوي ما بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق من الموقع. كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة الحسا باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.



كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على طريق الزرقاء الأزرق باتجاه حدود العمري، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مركز صحي الأزرق.



وأشار إلى أن أسباب الحوادث المذكورة عُلِّلت بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.



وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وتم إجراء اللازم من قبل الدورية العاملة على الطريق الصحراوي محطة الأبيض الأمنية. كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 170 كم/ساعة وتم إجراء اللازم.

