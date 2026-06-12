الجمعة 2026-06-12 08:53 م

حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

ن
من موقع الحادث
 
الجمعة، 12-06-2026 07:26 م
الوكيل الإخباري-  وقع حادث تصادم، مساء اليوم الجمعة، بين ثلاث مركبات على مدخل نفق شارع مكة بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث أدى لحدوث تباطؤ في الحركة المرورية، ولم ينتج عنه أي إصابات.

وتواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث وجرى فتح تحقيق مروري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية

ز

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها

ز

عربي ودولي باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

م

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

ن

أخبار محلية حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

ز

أخبار محلية مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال

ز

أخبار محلية بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

ت

أخبار محلية طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 