حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث أدى لحدوث تباطؤ في الحركة المرورية، ولم ينتج عنه أي إصابات.
وتواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث وجرى فتح تحقيق مروري.
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