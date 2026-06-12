حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

07:26 م

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم، مساء اليوم الجمعة، بين ثلاث مركبات على مدخل نفق شارع مكة بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث أدى لحدوث تباطؤ في الحركة المرورية، ولم ينتج عنه أي إصابات.



وتواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث وجرى فتح تحقيق مروري.





