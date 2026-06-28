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حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور

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من موقع الحادث
 
الأحد، 28-06-2026 07:43 م

الوكيل الإخباري-  وقع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق قبل حدود جابر بحوالي 1 كيلو باتجاه الحدود، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.

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وقالت الدوريات إن كوادرها في موقع الحادث للدلالة والارشاد، لافتة إلى وجود إغلاق للطريق بالكامل باتجاه الحدود وتم عمل تحويلة ترابية.

 

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سلوك الطريق المذكور.

 


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أخبار محلية حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور



 
 






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