حادث تصادم مروع يغلق الطريق الصحراوي بين سواقة وزميلة جزئيًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد الطريق الصحراوي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين سواقة وزميلة، حادث تصادم كبير جمع صهريجًا وثلاث تريلات، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل في كلا الاتجاهين لفترة مؤقتة.

وبحسب التحديثات المرورية، تم لاحقًا فتح المسرب الأيمن باتجاه الجنوب، مع استمرار قطع السير بشكل متقطع من جهة زميلة باتجاه الجنوب، في حين لا يزال الطريق مغلقًا بالكامل من الجنوب باتجاه العاصمة عمّان (منطقة سواقة).



وتعمل الجهات المختصة على التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية، مع توقعات بحدوث أزمات سير خانقة في الموقع ومحيطه.