حادث تصادم مروع يغلق الطريق الصحراوي بين سواقة وزميلة جزئيًا

الإثنين، 27-04-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شهد الطريق الصحراوي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين سواقة وزميلة، حادث تصادم كبير جمع صهريجًا وثلاث تريلات، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل في كلا الاتجاهين لفترة مؤقتة.

اضافة اعلان


وبحسب التحديثات المرورية، تم لاحقًا فتح المسرب الأيمن باتجاه الجنوب، مع استمرار قطع السير بشكل متقطع من جهة زميلة باتجاه الجنوب، في حين لا يزال الطريق مغلقًا بالكامل من الجنوب باتجاه العاصمة عمّان (منطقة سواقة).


وتعمل الجهات المختصة على التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية، مع توقعات بحدوث أزمات سير خانقة في الموقع ومحيطه.

 

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الطواقم المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي والشرطة يساندها مديريتي دفاع مدني الكرك ومادبا ومجموعة إسناد الجنوب تعاملت  مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاث شاحنات وصهريج محمل بمادة نفطية على الطريق الصحراوي بمنطقة السواقة.

وبين الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه اشتعال الصهريج والشاحنات، وإصابة شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، فيما قامت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، هذا وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

 
 


