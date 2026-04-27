حادث تصادم مروع يغلق الطريق الصحراوي بين سواقة وزميلة جزئيًا

وبحسب التحديثات المرورية، تم لاحقًا فتح المسرب الأيمن باتجاه الجنوب، مع استمرار قطع السير بشكل متقطع من جهة زميلة باتجاه الجنوب، في حين لا يزال الطريق مغلقًا بالكامل من الجنوب باتجاه العاصمة عمّان (منطقة سواقة).
وتعمل الجهات المختصة على التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية، مع توقعات بحدوث أزمات سير خانقة في الموقع ومحيطه.
وبين الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه اشتعال الصهريج والشاحنات، وإصابة شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.
وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، فيما قامت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مستشفى، هذا وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.
أخبار متعلقة
-
تنسيق فني أردني سعودي لتعزيز الربط السككي وتكامل مشاريع النقل
-
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعلن استئناف رحلاتها إلى محطة الجيزة
-
الصفدي يؤكد لنظيره التركي متانة العلاقات بين البلدين
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم معرض التراث الأردني
-
حادث تصادم بين صهريج وشاحنتين على الصحراوي - فيديو
-
التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل
-
أكثر من 21 ألف مركبة استفادت من خصم رسوم الترخيص في الأردن
-
وزير الشؤون السياسية يلتقي طلبة من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية