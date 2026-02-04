حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

الأربعاء 2026-02-04 08:54 ص

الأربعاء، 04-02-2026 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد التقرير المروري اليومي بوقوع حادث دهس على أحد الجسور للسير القادم من منطقة الاستقلال، حيث جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى، وفق ما أكده الملازم ثاني جعفر الزيادنة من إدارة السير.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، أوضح الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية أن كوادر الدوريات تعاملت أمس الثلاثاء مع حادث تصادم خطير وقع بين شاحنتين وصهريج محمّل بالغاز المسال، ما أدى إلى اشتعال الصهريج وإحدى الشاحنات بالكامل.

وبيّن الخالدي أن مجموعات الدوريات الخارجية ما تزال تتعامل مع موقع الحادث حتى اللحظة، لضمان عدم وجود أي تسرّب للغاز، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، فيما جرى الإبقاء على الطريق مغلقًا كإجراء احترازي حفاظًا على السلامة العامة.

وأضاف أنه تم تحويل حركة السير القادمة من العقبة باتجاه العاصمة عمّان من دوار الميناء إلى دوار الجمرك، فيما جرى تحويل السير المتجه من عمّان إلى العقبة عبر جسر وادي اليتم، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واتباع الطرق البديلة لحين إعادة فتح الطريق.
 
 


