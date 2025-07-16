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حادث دهس في طبربور

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-    قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع حادث دهس لطفل في محطة طارق - طبربور، وذلك لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.اضافة اعلان
 
 
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