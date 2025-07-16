حادث دهس في طبربور

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الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع حادث دهس لطفل في محطة طارق - طبربور، وذلك لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. اضافة اعلان

