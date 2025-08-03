حادث سير بين ثلاث مركبات في عبدون

10:45 ص

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الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات إنه تم التعامل، صباح اليوم الأحد، مع تعطل مركبة شحن على إشارة البنك العربي في خلدا، ما تسبب بأزمة مرورية خفيفة لحين رفعها عن حرم الشارع العام. اضافة اعلان





وبما يتعلق بيوم امس، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في منطقة عبدون، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات بين حسنة ومتوسطة، وتسبب بأزمة مرورية في المنطقة.



كما تم التعامل مع عدد من الحوادث الأخرى التي نجمت عن التغيير المفاجئ للمسرب وعدم الالتزام بقواعد السير، والتي أدت إلى وقوع إصابات متوسطة وحسنة.



