حادث سير بين ثلاث مركبات في عبدون

وبما يتعلق بيوم امس، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في منطقة عبدون، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات بين حسنة ومتوسطة، وتسبب بأزمة مرورية في المنطقة.
كما تم التعامل مع عدد من الحوادث الأخرى التي نجمت عن التغيير المفاجئ للمسرب وعدم الالتزام بقواعد السير، والتي أدت إلى وقوع إصابات متوسطة وحسنة.
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