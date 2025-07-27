حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة

كذلك، وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة مرج الحمام، أسفر عنه إصابة بليغة وثلاث إصابات متوسطة.
من جانبه، ذكر النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق الأزرق، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وتم رفع العوائق عن حرم الشارع العام.
وعلى نفس الطريق، تم التعامل مع حادث تدهور آخر واصطدام بعمود إنارة، نتج عنه ست إصابات خفيفة وإعاقة لحركة السير.
كما تم التعامل مع انسكاب للزيوت على طريق البحر الميت، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها.
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