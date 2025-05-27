الثلاثاء 2025-05-27 08:29 م
 

حادث سير بين 3 مركبات على مخرج دوار الكيلو باتجاه شارع عبدالله غوشة

ادارة السير
ادارة السير
 
الثلاثاء، 27-05-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري-   وقع حادث سير بين 3 مركبات على مخرج دوار الكيلو باتجاه شارع عبدالله غوشة ما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة وفق إدارة السير.

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وبينت إدارة السير ان مرتباتها في الموقع لرفع المركبات وتسيير حركة السير

 
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