حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان

الوكيل الإخباري- أكدت الملازم أول دعاء الهباهبة من عمليات السير أن نهاية الأسبوع عادةً ما تشهد نشاطًا مروريًا ملحوظًا، لافتة إلى أن الحركة صباح الخميس تسير بشكل طبيعي دون عوائق تُذكر.

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وأشارت الهباهبة إلى أن أبرز الحوادث المسجلة كانت نتيجة مخالفات مرورية خطرة، من بينها حادث تصادم بين ثلاث مركبات ودهس أحد المشاة قرب إشارة صوامع الجويدة، بسبب القيادة بعكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.



كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح بليغة إثر حادث دهس في منطقة البيادر، نتيجة عدم التزام السائق باشتراطات السلامة المرورية.



وفي منطقة ناعور، وقع حادث اصطدام مركبة بحاجز إسمنتي بسبب تغيير مفاجئ للمسرب، أدى إلى تدهور المركبة دون تسجيل إصابات بشرية.