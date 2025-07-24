حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان

وأشارت الهباهبة إلى أن أبرز الحوادث المسجلة كانت نتيجة مخالفات مرورية خطرة، من بينها حادث تصادم بين ثلاث مركبات ودهس أحد المشاة قرب إشارة صوامع الجويدة، بسبب القيادة بعكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.
كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح بليغة إثر حادث دهس في منطقة البيادر، نتيجة عدم التزام السائق باشتراطات السلامة المرورية.
وفي منطقة ناعور، وقع حادث اصطدام مركبة بحاجز إسمنتي بسبب تغيير مفاجئ للمسرب، أدى إلى تدهور المركبة دون تسجيل إصابات بشرية.
ودعت إدارة السير إلى الالتزام التام بقواعد المرور وتجنّب السلوكيات الخاطئة، خصوصًا في أوقات الذروة ونهاية الأسبوع، لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
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