 
الأربعاء 2024-11-13 09:31 ص
 

حادث سير بين 4 مركبات أعلى جسر الثامن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 07:26 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت ادارة السير بوقوع حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر الثامن باتجاه دوار النهضة صباح اليوم الاربعاء 

اضافة اعلان

 

واشارت ادارة السير  انه نتج عن الحادث تباطؤ مروري وان مجموعاتها بالموقع لرفع المركبات وتسيير الحركة المرورية 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب والليرة ( الانجليزي والرشادي) في الأردن

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين

تعبيرية

وظائف السفارة الامريكية تعلن عن وظيفة قيادية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

عربي ودولي مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي

ا

عربي ودولي الرئيس الألماني يتحدث عن موعد الانتخابات البرلمانية

ا

عربي ودولي روسيا تعتزم فتح سفارات في عدد من الدول الإفريقية

مجلس الشيوخ الأمريكي

عربي ودولي جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطة

ا

عربي ودولي النيجر تستبعد الترخيص للشركات الفرنسية بالتنقيب عن اليورانيوم



 


الأكثر مشاهدة