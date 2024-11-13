حادث سير بين 4 مركبات أعلى جسر الثامن

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت ادارة السير بوقوع حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر الثامن باتجاه دوار النهضة صباح اليوم الاربعاء

اضافة اعلان