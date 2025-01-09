 
الخميس 2025-01-09 08:18 م
 

حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر المدينة الرياضية

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 09-01-2025 07:22 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   تنوه ادارة السير الى وجود  كثافة مرورية  اعلى جسر المدينة الرياضية  نتيجة وقوع حادث سير بين 4 مركبات .اضافة اعلان


واكدت الادارة على السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع وعدم التباطؤ قرب منطقة الحادث، لحين التعامل مع الأثر الناتج عنه وتسيير الحركة المرورية .
 
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