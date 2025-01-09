حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر المدينة الرياضية

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تنوه ادارة السير الى وجود كثافة مرورية اعلى جسر المدينة الرياضية نتيجة وقوع حادث سير بين 4 مركبات . اضافة اعلان





واكدت الادارة على السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع وعدم التباطؤ قرب منطقة الحادث، لحين التعامل مع الأثر الناتج عنه وتسيير الحركة المرورية .