حادث سير بين 4 مركبات اعلى جسر المدينة الرياضية

واكدت الادارة على السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع وعدم التباطؤ قرب منطقة الحادث، لحين التعامل مع الأثر الناتج عنه وتسيير الحركة المرورية .
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5
-
الملك: مبارك للبنان وشعبه لانتخاب جوزاف عون رئيسا
-
ولي العهد يزور مكتبة دار القنصل في مأدبا
-
"تجارة إربد"تسلم شحنة مساعدات لأهالي غزة
-
الملك يهنئ الرئيس اللبناني الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية
-
مفوضية اللاجئين: ندعم الراغبين بالعودة إلى سوريا بطرق متنوعة
-
ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا
-
المومني: الحكومة سبتدأ بحوار وطني حول تشريعات الإدارة المحلية