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حادث سير بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن

ادارة السير
شرطية سير
الأربعاء، 21-08-2024 05:19 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   وقع حادث سير، اليوم الأربعاء، بين  4 مركبات على  بداية جسر  الثامن من جهة دوار النهضة ، وفق إدارة السير .اضافة اعلان



وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان  رجال السير في الموقع لسحب الأثر  المروري.
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