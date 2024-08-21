حادث سير بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير، اليوم الأربعاء، بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن من جهة دوار النهضة ، وفق إدارة السير . اضافة اعلان







وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع لسحب الأثر المروري.