حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان

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الوكيل الإخباري- قال الملازم ليث فريحات إنه تم التعامل يوم أمس مع حادث بين 4 مركبات على طريق الزرقاء-عمان، نتج عنه عائق مروري، دون إصابات، وعُلِّلَ سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان اللازمة. اضافة اعلان





كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، تسبب بأضرار مادية وإعاقة لحركة السير، دون إصابات.