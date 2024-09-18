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حادث سير بين 4 مركبات في عبدون

إدارة السير
شرطية سير
الأربعاء، 18-09-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   وقع حادث سير، مساء اليوم ، بين  4 مركبات  داخل نفق عبدون بإتجاه التاج مول . اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وتم سحب الأثر  المروري.

 
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