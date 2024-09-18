حادث سير بين 4 مركبات في عبدون

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير، مساء اليوم ، بين 4 مركبات داخل نفق عبدون بإتجاه التاج مول . اضافة اعلان





وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وتم سحب الأثر المروري.