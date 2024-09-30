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حادث سير بين 6 مركبات في طبربور

شرطية سير
شرطية سير
الإثنين، 30-09-2024 04:41 م
الوكيل الإخباري- مجدي الاطية -   وقع حادث سير،  اليوم  الاثنين ، بين  6 مركبات  داخل نفق المشاغل بإتجاه منطقة طارق  .اضافة اعلان


وقالت  إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وبوشر  العمل على سحب الأثر  المروري.
 
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