حادث سير بين 6 مركبات في طبربور

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الوكيل الإخباري- مجدي الاطية - وقع حادث سير، اليوم الاثنين ، بين 6 مركبات داخل نفق المشاغل بإتجاه منطقة طارق . اضافة اعلان





وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وبوشر العمل على سحب الأثر المروري.