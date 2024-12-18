 
الأربعاء 2024-12-18 10:06 ص
 

حادث سير بين 7 مركبات في شارع الأردن

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بأن شارع الأردن وتحديداً بعد جسر ياجوز باتجاه إشارات مستشفى الملكة علياء يشهد كثافة مرورية بعد وقوع حادث سير بين سبع مركبات .اضافة اعلان


وبينت إدارة السير بأن الدوريات تتواجد في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وتسيير الحركة المرورية .

فيما لم يتم التبليغ عن أي إصابات .
 
gnews

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