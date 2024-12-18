حادث سير بين 7 مركبات في شارع الأردن

08:25 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بأن شارع الأردن وتحديداً بعد جسر ياجوز باتجاه إشارات مستشفى الملكة علياء يشهد كثافة مرورية بعد وقوع حادث سير بين سبع مركبات . اضافة اعلان





وبينت إدارة السير بأن الدوريات تتواجد في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وتسيير الحركة المرورية .



فيما لم يتم التبليغ عن أي إصابات .







