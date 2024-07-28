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حادث سير داخل نفق المدينة الرياضية

ادارة السير
ادارة السير
الأحد، 28-07-2024 12:28 م

 

الوكيل الاخباري  - أفادت إذاعة الأمن العام بأن ما يجري من تباطؤ مؤقت للسير داخل نفق المدينة الرياضية بإتجاه الكومودور سببه حادث سير بين مركبتين .

وبينت الإذاعة بأن مجموعات إدارة السير والدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادث .

 

 

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