حادث سير داخل نفق المدينة الرياضية

الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الأمن العام بأن ما يجري من تباطؤ مؤقت للسير داخل نفق المدينة الرياضية بإتجاه الكومودور سببه حادث سير بين مركبتين .



وبينت الإذاعة بأن مجموعات إدارة السير والدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادث .