حادث سير داخل نفق المدينة الرياضية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697703 الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الأمن العام بأن ما يجري من تباطؤ مؤقت للسير داخل نفق المدينة الرياضية بإتجاه الكومودور سببه حادث سير بين مركبتين .وبينت الإذاعة بأن مجموعات إدارة السير والدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادث . اقرأ أيضاً "المستقلة للانتخاب" تطلق دليل الترشح الملك وولي العهد يزوران القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولتي تهريب ل 600 ألف حبة مخدرة 5 نصائح من مديرية الأمن العام الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تسير بسرعة 208 كلم على طريق الأزرق سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية في 12 آب القادم بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وزير الطاقة يتابع إنجازات الطاقة والمعادن في رؤية التحديث الاقتصادي تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد