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حادث سير على إشارات الغاز في عمان

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الإثنين، 19-08-2024 10:50 ص
الوكيل الإخباري- وقع حادث سير، صباح اليوم الاثنين، بين مركبة شحن ومركبة ركوب صغيرة بالقرب من إشارات الغاز في العاصمة عمان، وفق إدارة السير.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات بالأرواح وكانت الأضرار مادية فقط.

وأضافت أن الحادث لم يتسبب بأي كثافة مرورية وتم فتح تحقيق بالحادثة.
gnews

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