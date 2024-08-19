حادث سير على إشارات الغاز في عمان

وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات بالأرواح وكانت الأضرار مادية فقط.
وأضافت أن الحادث لم يتسبب بأي كثافة مرورية وتم فتح تحقيق بالحادثة.
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