حادث سير على شارع الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد شارع الأردن، وتحديدًا أسفل جسر ياجوز للمركبات القادمة من عمان باتجاه جسر أبو نصير، تباطؤًا في حركة السير إثر وقوع حادث تصادم.

اضافة اعلان



وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها متواجدة في الموقع للعمل على رفع أثر الحادث وتنظيم الحركة المرورية، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.