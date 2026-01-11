الأحد 2026-01-11 07:29 م

حادث سير على شارع الاردن

الأحد، 11-01-2026 06:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شهد شارع الأردن، وتحديدًا أسفل جسر  ياجوز للمركبات القادمة من عمان باتجاه جسر أبو نصير، تباطؤًا في حركة السير إثر وقوع حادث تصادم.

وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها متواجدة في الموقع للعمل على رفع أثر  الحادث وتنظيم الحركة المرورية، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.


ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات رجال السير في الميدان، تفاديًا للازدحام والحوادث.

 
 


ارشيفية

