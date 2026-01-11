حادث سير على شارع الاردن

وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها متواجدة في الموقع للعمل على رفع أثر الحادث وتنظيم الحركة المرورية، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات رجال السير في الميدان، تفاديًا للازدحام والحوادث.
