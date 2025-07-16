حادث سير على طريق إربد - عمان

وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.
كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.
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