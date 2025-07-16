الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

حادث سير على طريق إربد - عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.اضافة اعلان


وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.

كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.
 
 
gnews

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