حادث سير على طريق إربد - عمان

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الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إنه تم صباح اليوم الأربعاء، التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء - المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات. اضافة اعلان





وتابع أنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تصادم على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة وإعاقة في حركة السير.



كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، وتقديم جملة من المساعدات الإنسانية.

