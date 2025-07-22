حادث سير على طريق إربد- عمان

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الوكيل الإخباري- صرح النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بأنه فجر اليوم الثلاثاء، تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق إربد-عمان، مما أسفر عن إصابتين متوسطتين. اضافة اعلان





وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع تعطل شاحنة على طريق الأزرق، ما تسبب في إعاقة للمسرب الأيمن. كما جرى التعامل مع حادث آخر على طريق الأزرق، نتج عنه أضرار مادية فقط.



وأفاد النقيب الحمود أيضًا بالتعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي بعد مدينة الموقر باتجاه الأزرق، والذي أسفر عن إصابة متوسطة، وقد رُفعت المركبة عن حرم الشارع العام.