الأحد 2025-11-02 01:32 ص
 

حادث سير في ناعور

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 01-11-2025 10:54 م

الوكيل الإخباري-   وقع مساء اليوم حادث سير  بين مركبتين في منطقة ناعور على شارع السلام .

وأسفر الحادث عن أضرار مادية فيما لم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات.

وتواجدت الأجهزة الأمنية في الموقع لتنظيم حركة السير وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

 
 
gnews

