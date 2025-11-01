حادث سير في ناعور

وأسفر الحادث عن أضرار مادية فيما لم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات.
وتواجدت الأجهزة الأمنية في الموقع لتنظيم حركة السير وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تعديل دوام المدارس الحكومية الأحد
-
قرار مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ
-
اصابات بمشاجرة في عمان
-
أمسية شعرية في اتحاد الكتاب
-
"أكيد": 93 إشاعة في تشرين الأول
-
الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي
-
"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات