حادث سير يتسبب بازدحام مروري قرب دوار الشرق الأوسط

08:04 ص

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة وادي الرمم، صباح الأربعاء، حادث سير لمركبة واحدة أثناء سيرها باتجاه دوار الشرق الأوسط، بعد اصطدامها بحاجز حديدي على جانب الطريق، وفق ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري". اضافة اعلان





وحضرت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث للتعامل معه، في وقت تسبب فيه الحادث بأزمة سير وازدحام مروري في المنطقة خلال ساعات الصباح.





