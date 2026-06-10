حادث سير يتسبب بازدحام مروري قرب دوار الشرق الأوسط

وحضرت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث للتعامل معه، في وقت تسبب فيه الحادث بأزمة سير وازدحام مروري في المنطقة خلال ساعات الصباح.
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