حادث سير يتسبب بكثافة مرورية عند "الألبا هاوس" باتجاه صويلح

وأفادت إدارة السير بأن مجموعات من رجال السير هرعت فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم العمل على متابعة الحادث وتنظيم حركة المرور لتيسير عبور المركبات.
ولا تزال فرق الأمن تعمل على إزالة العوائق في الموقع وتوجيه السيارات لتخفيف الازدحام المروري.
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