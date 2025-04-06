حادث سير يتسبب بكثافة مرورية عند "الألبا هاوس" باتجاه صويلح

08:43 ص

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الوكيل الإخباري- وقع حادث سير بين ثلاث مركبات على طريق البقعة - صويلح، تحديدًا بعد إشارة الصناعة باتجاه البقعة، بالقرب من مدخل نفق صويلح. حيث أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين. اضافة اعلان





وأفادت إدارة السير بأن مجموعات من رجال السير هرعت فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم العمل على متابعة الحادث وتنظيم حركة المرور لتيسير عبور المركبات.



ولا تزال فرق الأمن تعمل على إزالة العوائق في الموقع وتوجيه السيارات لتخفيف الازدحام المروري.



