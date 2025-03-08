حادث مؤسف.. انقلاب شاحنة وتدهورها على المنحدر - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة السير مقطع فيديو لتدهور مركبة شحن وانقلابها على المنحدر.

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وقالت السير في تعليق على الفيديو: "قد يكون ارتكابك لمخالفة قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة سبباً مباشراً في تدهور مركبتك على الطريق ".