 
السبت 2025-03-08 11:52 ص
 

حادث مؤسف.. انقلاب شاحنة وتدهورها على المنحدر - فيديو

الصورة التي نشرتها إدارة السير
الصورة التي نشرتها إدارة السير
 
السبت، 08-03-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة السير مقطع فيديو لتدهور مركبة شحن وانقلابها على المنحدر.

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وقالت السير في تعليق على الفيديو: "قد يكون ارتكابك لمخالفة قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة سبباً مباشراً في تدهور مركبتك على الطريق ".

 

وتاليا الفيديو:

 

 
 
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