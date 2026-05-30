السبت 2026-05-30 02:42 م

حادث مؤسف يودي بحياة طالب بالصف الثامن .. والتربية تنعاه

السبت، 30-05-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   ينعى وزيرُ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، والأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، ومدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور عبد الرحمن فنخير الزبن، والأسرةُ التربوية في اللواء، الطالب يامن عمر توفيق الدهشان ، من الصف الثامن في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث غرقٍ مؤسف.اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


