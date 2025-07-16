حادث مروع على طريق الجفر يودي بحياة سائق صهريج محمّل بالنفط الخام

وهرعت كوادر الدفاع المدني وشرطة معان إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت فرق الإطفاء عملياتها وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت الصهريج.
فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه
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