حادث مروع على طريق الجفر يودي بحياة سائق صهريج محمّل بالنفط الخام

الوكيل الإخباري- لقي سائق صهريج مصرعه اليوم، إثر حادث تدهور مروع أعقبه اندلاع حريق ضخم، أثناء قيادته صهريجًا محمّلًا بالنفط الخام على طريق الجفر في محافظة معان. اضافة اعلان





وهرعت كوادر الدفاع المدني وشرطة معان إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت فرق الإطفاء عملياتها وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت الصهريج.



فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه