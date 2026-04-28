الثلاثاء 2026-04-28 03:57 م

حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الثلاثاء، 28-04-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-  أدى حازم المجالي، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.اضافة اعلان


وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت بقبول استقالة مهند علي إبراهيم حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من منصبه اعتبارا من 8 نيسان 2026، وتعيين حازم عبد السلام عباس المجالي رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدة المتبقية من مدة المجلس الحالي اعتبارا من 8 نيسان 2026.
 
 


gnews

ب

ل

ل

ب

