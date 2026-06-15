حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد

الوكيل الإخباري- قال محافظ مادبا، حسن الجبور، إنه تقرر تسيير ثلاث حافلات يوميا لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد بعد انتقاله إلى المبنى الجديد على طريق ماعين.

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جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الجبور الاثنين، اجتماعاً بحضور نائب المحافظ ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة ورئيس لجنة مجلس المحافظة وعميد معهد فن وترميم الفسيفساء ومدير هيئة النقل ورئيس نادي اتحاد مادبا، لبحث آليات تسهيل وصول المواطنين إلى مبنى المحافظة الجديد.