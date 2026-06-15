حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الجبور الاثنين، اجتماعاً بحضور نائب المحافظ ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة ورئيس لجنة مجلس المحافظة وعميد معهد فن وترميم الفسيفساء ومدير هيئة النقل ورئيس نادي اتحاد مادبا، لبحث آليات تسهيل وصول المواطنين إلى مبنى المحافظة الجديد.
وبين المحافظ أن تسيير هذه الحافلات يومياً مجاناً سيكون من قبل مجلس المحافظة ومعهد الفسيفساء ونادي اتحاد مادبا لنقل المواطنين وفق برنامج زمني منظم، مؤكدا استمرار التنسيق مع هيئة النقل لتأمين خدمة النقل العام إلى موقع المبنى الجديد.
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