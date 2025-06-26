حالات اغماء بين طلبة التوجيهي اثناء تقديم امتحان الرياضيات - صورة

وتقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الخميس، لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى، وذلك لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.
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