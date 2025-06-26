الخميس 2025-06-26 02:53 م
 

حالات اغماء بين طلبة التوجيهي اثناء تقديم امتحان الرياضيات - صورة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 26-06-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -      رصد مراسل موقع الوكيل الاخباري تعامل كوادر الدفاع المدني مع عدد من حالات الاغماء في بعض مدارس العاصمة عمان بين طلبة توجيهي اثناء تقديم امتحان الرياضيات .

اضافة اعلان

 

وتقدم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، الخميس، لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى، وذلك لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

 


Image1_620252613179641173603.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

مركز إصلاح

أخبار محلية إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية

ا

أسواق ومال التجارة البينية لدول "بريكس" تتجاوز تريليون دولار

بلابب

فيديو منوع حيلة مفيدة وسهلة لرباط الملابس المنزوع

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق

ل

أسواق ومال الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

يؤيؤ

فن ومشاهير بعد تصريحاته النارية.. إلهام الفضالة ترد على بوشهري ومحاميتها تهدد باللجوء للقضاء

ل

أسواق ومال النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد

عجلون

أخبار محلية عجلون: معسكرات الحسين تسهم في تعزيز الانتماء وتمكين الشباب



 
 





الأكثر مشاهدة