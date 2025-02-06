حالات ضيق تنفس في معان بسبب الغبار الكثيف

02:51 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني معان استجابت اليوم لعدد من البلاغات التي تفيد بوجود حالات ضيق في التنفس نتيجة الغبار الكثيف في محافظة معان. اضافة اعلان





وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لــ (13) شخصًا من جنسية عربية تعرضوا لضيق في التنفس بسبب الغبار الكثيف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتوفيرهم إلى منطقة آمنة.



كما تم التعامل مع إصابة تسعة أشخاص آخرين تعرضوا لضيق في التنفس داخل مركباتهم بسبب الغبار، وتم تأمينهم إلى منطقة آمنة بعيدة عن الغبار.



كما استجابت مديرية الدفاع المدني لعدد من البلاغات التي تفيد بوجود عدد من المركبات محاصرة على الطريق الصحراوي الذي يشهد غبارًا كثيفًا.



وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين سالكي الطريق الصحراوي إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق، واتباع إرشادات رجال الأمن المنتشرين على كامل الطريق، والعمل على إغلاق نوافذ المركبات بإحكام حتى لا يدخل الغبار إليها، وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.



