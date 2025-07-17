"حاويات العقبة" تنفذ برنامج التحديث والتطوير التشغيلي

وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الشركة تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة للشركاء والموظفين.
وأشارت إلى أن عملية إزالة الرافعة تمثل استثمارا استراتيجيا في تحديث البنية التحتية لميناء الحاويات، وبما يخدم الشركاء على نحو أفضل، ويسهم في حفاظ الشركة على مكانتها كبوابة مستدامة للأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها.
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