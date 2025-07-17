"حاويات العقبة" تنفذ برنامج التحديث والتطوير التشغيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة بدء إزالة أول رافعة جسرية من أصل رافعتين بلغتا نهاية عمرهما الافتراضي في إطار برنامج التحديث والتطوير التشغيلي المتواصل في ميناء الحاويات.

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وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الشركة تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة للشركاء والموظفين.