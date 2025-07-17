الخميس 2025-07-17 07:58 م
 

"حاويات العقبة" تنفذ برنامج التحديث والتطوير التشغيلي

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة بدء إزالة أول رافعة جسرية من أصل رافعتين بلغتا نهاية عمرهما الافتراضي في إطار برنامج التحديث والتطوير التشغيلي المتواصل في ميناء الحاويات.

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وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الشركة تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة للشركاء والموظفين.


وأشارت إلى أن عملية إزالة الرافعة تمثل استثمارا استراتيجيا في تحديث البنية التحتية لميناء الحاويات، وبما يخدم الشركاء على نحو أفضل، ويسهم في حفاظ الشركة على مكانتها كبوابة مستدامة للأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها.

 
 
gnews

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