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"حاويات العقبة" يتعامل مع 494 سفينة

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
الأربعاء، 19-02-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   تعامل ميناء حاويات العقبة العام الماضي مع 494 سفينة، بزيادة بلغت 49 بالمئة عن عام 2023، حيث بلغ حجم المناولة في الميناء 848 ألف حاوية نمطية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في مؤتمر صحفي مع مندوبي وسائل الإعلام في العقبة، إن توجيه واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بميناء حاويات العقبة، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لمسيرة الشركة، كان له أكبر الأثر في تطوير وتحديث مرافق الشركة على مختلف الصعد.


وأضاف، إن الميناء يستقبل يومياً أكثر من ألف شاحنة، حيث سجل كانون الثاني الماضي أعلى الأرقام في حجم المناولة، بتعامله مع أكثر من 81 ألف حاوية نمطية و56 باخرة، وهو أعلى رقم تم التعامل معه خلال شهر واحد.

 
gnews

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