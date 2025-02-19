"حاويات العقبة" يتعامل مع 494 سفينة

الوكيل الإخباري- تعامل ميناء حاويات العقبة العام الماضي مع 494 سفينة، بزيادة بلغت 49 بالمئة عن عام 2023، حيث بلغ حجم المناولة في الميناء 848 ألف حاوية نمطية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في مؤتمر صحفي مع مندوبي وسائل الإعلام في العقبة، إن توجيه واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بميناء حاويات العقبة، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لمسيرة الشركة، كان له أكبر الأثر في تطوير وتحديث مرافق الشركة على مختلف الصعد.