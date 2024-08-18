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حتى الخميس المقبل.. اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام




 

الأحد، 18-08-2024 08:14 ص

الوكيل الإخباري-  تستقبل مديرية الأمن العام التجنيد لحساب كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من (خريجي هذا العام 2024 للفرع العلمي ناجح) ببرنامج دبلوم الإسعاف الفوري (paramedic ) ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ ودبلوم الوقاية والسلامة العامة ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، حتى يوم الخميس المقبل.

 

وقالت المديرية إنها ستوقف استقبال طلبات التجنيد للذكور والإناث يوم الخميس، ولن تنظر  بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني: أنقر هنا

 

وتاليا التفاصيل:

 


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