حتى نهاية الخريف .. رشّ مستمر لوقف تكاثر القوارض والبعوض

وتشمل الحملة عمليات رش المناهل وخطوط الصرف الصحي وأماكن تجمعات المياه والمكاره البيئية، والمسالخ ومكبات النفايات والحاويات، وأسواق الخضار، بالإضافة إلى الأماكن التي تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات وناقلات الأمراض، وذلك على الفترتين الصباحية والمسائية.
وسيتم استخدام أجهزة الرش الفراغي (ULV) لحشرة البعوض في الفترة المسائية.
وتعتمد الحملة على برنامج عمل تم إعداده لهذه الغاية، إضافة إلى طلبات الخدمة المقدمة من المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة لأمانة عمّان.
وتولي دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان شكاوى المواطنين الطارئة أهمية كبيرة، بحيث يتم معالجتها على الفور من قبل فرق الطوارئ في الدائرة.
وتؤكد الأمانة على ضرورة إبراز كافة العاملين بمجال مكافحة الحشرات والقوارض من كوادرها هوياتهم عند تقديم الخدمة للمواطنين، وارتداء الزي الخاص بأمانة عمّان، والتعريف بأنفسهم عند تقديم الخدمة، داعية المواطنين إلى التأكد من هذه الأمور.
وتشدد الأمانة على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على منازلهم والبيئة المحيطة بهم حتى لا تكون بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، كما تدعوهم للتعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات التواصل المختلفة لأمانة عمّان، وعلى مدار الساعة، عبر موقعها:
www.amman.jo
أو من خلال مركز الاتصال الموحد: 102 أو 117180
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